Federalni zavod za zapošljavanje: Program “START UP 2026”

Federalni zavod za zapošljavanje obavještava javnost da će se realizacija Javnog poziva za učešće nezaposlenih osoba u Programu sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2026 odvijati planiranom dinamikom.

Prijave na navedeni program bit će omogućene na web portalu Zavoda u sljedećim terminima:

25.03., 26.03. i 27.03.2026. godine, u periodu od 08:00 do 16:00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane osobe, koje ispunjavaju uslove, da svoje prijave podnesu isključivo u navedenim terminima putem službene web stranice Zavoda (www.fzzz.ba) u rubrici Projekti.