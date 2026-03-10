Naglo pale cijene nafte!

Nagla kolebanja na tržištu energenata izazvala su zabrinutost ekonomista da bi visoke cijene nafte mogle usporiti globalni ekonomski rast.

Cijene nafte na svjetskom tržištu naglo su pale u ponedjeljak navečer nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi sukob s Iranom mogao uskoro završiti.

Njegove izjave ublažile su zabrinutost investitora zbog mogućih poremećaja u globalnoj opskrbi energentima.

U intervjuu za američku televiziju CBS News Trump je poručio: “Mislim da se rat gotovo bliži kraju.” Nakon te izjave cijena sirove nafte Brent spustila se na oko 90 dolara po barelu, što je približno 30 dolara manje nego prethodne noći.

Trumpove poruke

Trump je u razgovoru dodatno naglasio da je Iran, prema njegovoj procjeni, značajno oslabljen.

“Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju ni zračne snage”, rekao je američki predsjednik, dodajući da su Sjedinjene Države daleko odmakle u odnosu na prvobitne procjene prema kojima je rat mogao trajati četiri do pet sedmica.

Istovremeno je najavio da Washington razmatra mogućnost preuzimanja kontrole nad Hormuškim tjesnacem, jednim od najvažnijih svjetskih energetskih prolaza kroz koji prolazi veliki dio globalne trgovine naftom i plinom, a koji Iran povremeno blokira.

Kasnije tokom dana Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social zaprijetio oštrim odgovorom ukoliko Teheran pokuša zaustaviti protok energenata kroz taj tjesnac. “Ako Iran pokuša zaustaviti protok nafte kroz Hormuški tjesnac, Sjedinjene Države će udariti DVADESET PUTA JAČE nego do sada”, napisao je.

Reakcija tržišta

Tokom ponedjeljka ujutro cijene nafte bile su naglo porasle zbog straha od prekida u snabdijevanju. Brent je tada premašio 120 dolara po barelu, što je bio najviši nivo od 2022. godine.

Iako su cijene kasnije pale, one su i dalje znatno više nego prije početka sukoba, kada se naftom Brent trgovalo po cijeni od oko 70 dolara po barelu.

Nagla kolebanja na tržištu energenata izazvala su zabrinutost ekonomista da bi visoke cijene nafte mogle usporiti globalni ekonomski rast.

Moguće rezerve

Dodatno olakšanje tržištima stiglo je nakon informacija da zemlje G7 razmatraju mogućnost korištenja nacionalnih strateških rezervi nafte kako bi stabilizirale tržište.

Takve rezerve koriste se izuzetno rijetko i uglavnom samo u situacijama velikih poremećaja u opskrbi energentima.

Francuski ministar finansija Roland Lescure izjavio je da konačna odluka o eventualnom korištenju rezervi još nije donesena.