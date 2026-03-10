Građani reagiraju na čarter-letove za evakuaciju s Bliskog istoka: “Troškove neka snose sami”

Prema aktuelnim podacima, više od 1.400 državljana Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi u državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu i čekaju priliku za odlazak. Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić (SNSD) za RTRS je otkrio da bi početkom ove sedmice trebali biti organizovani čarter letovi za evakuaciju građana BiH iz zemalja Bliskog istoka. Naveo je da bi 800.000 KM, koliko je osigurano odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, trebalo biti dovoljno za tri ili četiri čarter leta. Istakao je da je ostavljena mogućnost da se osiguraju i dodatna sredstva.

– Mi smo završili dio posla koji se odnosi na osiguravanje sredstava, a sada je na Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da taj let bude što prije realizovan, odnosno da što prije imamo čarter let kako bi ljudi koji su na tim prostorima mogli biti evakuisani – kazao je, dodajući da su sredstva operativna od četvrtka.

U zemljama regiona situacija je drugačija. Avion iz Dubaija sa 138 državljana Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i drugih zemalja nedavno je sletio na aerodrom u Tivtu, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Također, mnogi su čarter letovima za Hrvatsku uspjeli napustiti ratom pogođena područja.

Prema aktuelnim podacima, više od 1.400 državljana Bosne i Hercegovine trenutno se nalazi u državama koje gravitiraju Perzijskom zaljevu i čekaju priliku za odlazak. Neki su ostali jer su očekivali da će rat biti kratkog intenziteta i da se neće širiti, primjerice izvan Irana, no stručnjaci ističu da su to mogli očekivati samo naivni, te da se trenutno kraj velikih sukoba ne nazire.

Istovremeno, odluka o izdvajanju 800.000 KM za čarter letove izazvala je i negodovanje dijela građana u Bosni i Hercegovini. Na društvenim mrežama i u javnosti mnogi smatraju da je riječ o previsokom iznosu, posebno u trenutku kada se zemlja suočava s brojnim ekonomskim problemima. Kritičari tvrde da bi troškovi trebali biti manji ili djelimično podijeljeni s putnicima, dok drugi ističu da je spašavanje građana u kriznim situacijama obaveza države.

