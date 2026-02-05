Nakon pretresa u Gračanici oduzeta opojna droga, slobode lišeno jedno lice

Dana, 3.2.2026. godine na području grada Gračanica policijski službenici Uprave policije MUP TK/Sektor kriminalističke policije/Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i Policijske uprave Gračanica su radeći na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga a postupajući po naredbi Općinskog suda u Gračanici i uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona izvršili pretresanje objekata, dvorišta i vozila korisnika D.Š., rođen 1988. godine iz Gračanice.

Tokom pretresa, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa krivičnim djelom Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i to: određena količina bijele i biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu (upakovanih u više staklenih tegli i pvc. pakovanja), grumeni smeđe boje koji svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, drobilica sa tragovima biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, mobilni telefon i drugi predmeti.

Licu D.Š. je oduzeta sloboda i isti je dana 4.2.2026. godine, nakon izvršene kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.