Nestabilno vrijeme: Od kiše do snijega, pogledajte prognozu do petka

Jutros je Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -6 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 2, Bihać 4, Doboj, Drvar, Livno i Sarajevo 5, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno i Sanski Most 6, Gradačac, Prijedor i Zenica 7, Trebinje 10, Mostar 14 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 943 milibara, za 1 milibar je viši od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike pogoršaće se tokom dana. Padavine i niže temperature, uz porast sadržaja vlage i pojačan osjet hladnoće, uzrokovaće poteškoće kod meteoropata i hroničnih bolesnika. Osim što je neophodno prikladnije se odjenuti, preporučljivo je umanjiti boravak na otvorenom i reducirati aktivnosti. Opšta slika dodatno će se pokvariti sa dolaskom noći.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne sa slabom i povremenom kišom, a na planinama sa snijegom. Tokom dana, padavine će biti jačeg intenziteta uz osjetni pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme s kišom koja može prelaziti i u susnježicu. Najviša dnevna temperatura zraka oko 5 stepeni.

Srijeda: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nizinama, snijegom u višim područjima. U večernjim satima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Očekuje se umjeren i jak vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini umjereno oblačno. Ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše, a na planinama i malo snijega. Vjetar umjeren i jak sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14, na jugu do 17 stepeni.

Petak: Umjereno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14, na jugu do 17 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.