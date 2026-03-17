Ovo su razlozi zbog kojih djeci može biti obustavljena porodična penzija u FBiH

Na koji način djeca mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju u Federaciji Bosne i Hercegovine?

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju stoji kako pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uvjete za starosnu ili invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije, a među kojima su i djeca.

U slučaju smrti hranioca, dijete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života, zatim do završetka školovanja, najkasnije do 26. godine života.

Dijete kod kojega nastupi nesposobnost za samostalan život i rad prije 15. godine života, ima pravo na porodičnu penziju dok ta nesposobnost traje.

– Dijete kod kojeg nesposobnost za privređivanje nastupi poslije 15. godine života, a prije smrti osiguranika, odnosno, korisnika penzije ima pravo na porodičnu penziju ako ga je osiguranik odnosno korisnik penzije izdržavao do svoje smrti.

Dijete kod kojega u toku korištenja prava na porodičnu penziju nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privređivanje zadržava pravo na penziju dok ta nesposobnost traje.

Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se osoba zbog vrste i težine fizičkog ili mentalnog oštećenja ili vrste i težine psihičke bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova – stoji u Zakonu o PIO-u.

U zavisnosti od broja članova porodice koji ostvaruju pravo, porodična penzija iznosi za jednog člana 70 posto od penzije od koje se određuje, a za dva člana 80 posto, za tri člana 90 posto, a za četiri i više članova 100 posto od penzije od koje se određuje.

Dijete, odnosno djeca bez oba roditelja imaju pravo na porodičnu penziju u punom iznosu koji bi pripadao osiguraniku, odnosno korisniku penzije, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom.

Potrebno je ukazati djeca umrlog osiguranika, a koji su korisnici porodične penzije i nalaze se na redovnom školovanju starosti od 15. do 26. godine, obavezna su na početku svake školske godine dostaviti potvrdu o redovnom školovanju. Također, po završetku redovnog školovanja dužni su priložiti dokaz (svjedočanstvo, diplomu). U slučaju nedostavljanja potvrde, isplata penzije se obustavlja.

