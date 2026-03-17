Servisne informacije: TK bogatiji za 14 beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 59 pregleda i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, osam djevojčica i tri dječaka, u privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena jedna djevojčica i dva dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

CRVENI KRIŽ – U srijedu, 18. marta 2026. godine Crveni križ Grada Srebrenika, u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC – a Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9:30h-12:00 sati.

U Tuzlanskom kantonu danas je aktívno upozorenje za vjetar od 40 km/h koje vrijedi do večeras u 22:59. Očekuju se obilne padavine tokom cijelog dana, posebno u popodnevnim i večernjim satima, sa intenzitetom kiše koji će dostići i do 1.8 mm/h. Temperature će biti niske, krećući se od 1 do 8 stepeni, uz umjeren do jak vjetar, posebno u području Gradačca. U planinskim predjelima, poput Kladnja, moguće su i snježne padavine.