Nova pravila ulaska u države EU za državljane Zapadnog Balkana: BiH pasoši kompatibilni s novim tehnologijama

Evropska unija je potvrdila da će od 10. novembra ove godine početi sa radom novi sistem ulaska i izlaska u zemlje šengenskog prostora. Ove izmjene će obuhvatiti oko šezdeset zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, čiji će državljani imati drugačiji način prelaska granice u zemlje EU. Od putnika će se na granici zahtijevati da dostave biometrijske podatke, kao što su otisci prstiju i fotografija lica.

Glavne izmjene uključuju uvođenje sistema „Entry/Exit System (EES)“ i „European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)“. Ovi sistemi predstavljaju online formulare koje će nosioci pasoša zemalja koje nisu članice EU morati popuniti i uplatiti taksu prije ulaska u države EU. EES sistem se odnosi na praćenje vremena i mjesta boravka u EU, kako bi se osiguralo da putnici ne borave duže od 90 dana u periodu od šest mjeseci. Prilikom prvog prelaska granice, uzimat će se biometrijski podaci, čime se eliminiše potreba za unošenjem pečata u pasoše na graničnom prelazu. To smanjuje rizik od zloupotrebe identiteta i omogućava nosiocima putnih isprava koji često prelaze granicu da izbjegnu čestu zamjenu pasoša zbog popunjenosti svih strana pečatima. ETIAS sistem je takođe online formular u kojem se unose podaci o putnoj ispravi, mjestu boravka, uz dodatnu taksu u iznosu od 7 eura. Ovaj formular će važiti do tri godine ili do zamjene putne isprave.

Evropska unija planira uspostaviti EES sistem do 10. novembra ove godine, dok će ETIAS sistem postati operativan polovinom 2025. godine.

Građani Bosne i Hercegovine, koji posjeduju putne isprave posljednje generacije s kompletnom biometrijom, moći će koristiti nove tehnologije koje se najavljuju. Obzirom da su ovi formulari u online formi, IDDEEA BiH očekuje povećanu potrebu za upotrebom kvalifikovanog elektronskog potpisa, koji je omogućila građanima BiH u julu ove godine.

Ove nove mjere imaju za cilj otežati kriminalcima ili teroristima ulazak u Evropsku uniju s lažnim pasošima, objavila je IDDEEA.