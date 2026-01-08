Četvrtak, 8 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Nove mogućnosti za studente završnih godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

By admin
0
32

Direktor Službe za zapošljavanje TK, Miralem Softić potpisao je danas Sporazum o saradnji sa dekanom Filozofskog fakulteta u Tuzli, Seadom Nazibegovićem.
Sporazum podrazumijeva nekoliko ključnih oblasti u kojima ove ustanove žele unaprijediti saradnju:

naučnoistraživački rad koji se odnosi na zajednička apliciranja na domaće i međunarodne projekte
saradnja na polju nauke – naučnoistraživačka saradnja
realizacija zajedničkih projekata
poticanje učešća zaposlenika i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i zaposlenika i saradnika Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u zajedničkim aktivnostima
organizacija zajedničkih konferencija, naučnih skupova i međunarodnih kongresa, radionica, okruglih stolova, seminara i sl.
organizacija i realizacija praktičnog dijela nastave za student
promocija publikacija, naučnih i stručnih izdanja, te
ostali vidovi saradnje za koje strane Sporazuma iznađu zajednički interes.
Prva aktivnost koju će zajedno realizovati jeste set radionica za studente završnih godina svih odsjeka Filozofskog fakulteta u Tuzli. Riječ je o radionicama za pripremu studenata za izlazak na tržište rada nakon završenog studija. Treneri za posredovanje u zapošljavanju i kretanja na tržištu rada iz Službe za zapošljavanje u saradnji sa Odsjekom za Psihologiju Filozofskog fakulteta pripremit će teoretske i praktične vježbe kako tražiti posao, aplicirati na oglas, kako se predstaviti budućem poslodavcu kao i druge teme vezane za tržište rada.

Aktivnosti iz Programa rada trebale bi biti realizovane u toku ljetnog semestra. Realizaciju će aktivno pratiti Prodekan za nastavu i studentska pitanja, Elvis Vardo i profesor studijskog programa Politologija, Anes Makul.

Prethodni članak
Rekordna naplata poreza u FBiH
Naredni članak
Bez struje 4.791 potrošač na području Kladnja, Tuzle, Gradačca, Srebrenika, Lukavca i Čelića
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a