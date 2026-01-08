Nove mogućnosti za studente završnih godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

Direktor Službe za zapošljavanje TK, Miralem Softić potpisao je danas Sporazum o saradnji sa dekanom Filozofskog fakulteta u Tuzli, Seadom Nazibegovićem.

Sporazum podrazumijeva nekoliko ključnih oblasti u kojima ove ustanove žele unaprijediti saradnju:

naučnoistraživački rad koji se odnosi na zajednička apliciranja na domaće i međunarodne projekte

saradnja na polju nauke – naučnoistraživačka saradnja

realizacija zajedničkih projekata

poticanje učešća zaposlenika i studenata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i zaposlenika i saradnika Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u zajedničkim aktivnostima

organizacija zajedničkih konferencija, naučnih skupova i međunarodnih kongresa, radionica, okruglih stolova, seminara i sl.

organizacija i realizacija praktičnog dijela nastave za student

promocija publikacija, naučnih i stručnih izdanja, te

ostali vidovi saradnje za koje strane Sporazuma iznađu zajednički interes.

Prva aktivnost koju će zajedno realizovati jeste set radionica za studente završnih godina svih odsjeka Filozofskog fakulteta u Tuzli. Riječ je o radionicama za pripremu studenata za izlazak na tržište rada nakon završenog studija. Treneri za posredovanje u zapošljavanju i kretanja na tržištu rada iz Službe za zapošljavanje u saradnji sa Odsjekom za Psihologiju Filozofskog fakulteta pripremit će teoretske i praktične vježbe kako tražiti posao, aplicirati na oglas, kako se predstaviti budućem poslodavcu kao i druge teme vezane za tržište rada.

Aktivnosti iz Programa rada trebale bi biti realizovane u toku ljetnog semestra. Realizaciju će aktivno pratiti Prodekan za nastavu i studentska pitanja, Elvis Vardo i profesor studijskog programa Politologija, Anes Makul.