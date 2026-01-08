Bez struje 4.791 potrošač na području Kladnja, Tuzle, Gradačca, Srebrenika, Lukavca i Čelića

Određeni broj domaćinstava na području Tuzlanskog kantona nema struju, timovi elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Trenutno je bez struje 4.791 potrošač. Riječ je o potrošačima koje snabdijeva devet dalekovoda na 10 kV naponu na području Kladnja, Tuzle, Gradačca i Srebrenika, Lukavca i Čelića, navodi se u današnjem izvještaju iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o prirodnim i drugim nesrećama na području Federacije BiH.

Vodostaj rijeke Drine u Goraždu je u opadanju, jutros u 8 sati je bio 184 cm. Visina novog snijega koji je padao noćas u nižim predjelima je 10 cm, dok je u predjelima na većoj nadmorskoj visini visina viša od 25 cm.

Goražde je ostalo tokom noći bez snabdijevanja vodom.

Na osnovu informacija u posljednja 24 sata, vodostaji na području općine Foča FBiH su u opadanju, rijeka Drina se povukla u korito i ne prijeti novim plavljenjem. Još je neprohodan lokalni put Cvilin – Kožetin jer je u neposrednoj blizini Drine. Na lokalitetu Podmihovići, postavljen je pješački most preko rijeke Osanice i time trenutni problem ublažen te uspostavljena veza sa selima Mihovići i Krč.

Prema informacijama iz Javnog komunalnog preduzeća “Ušće“ Foča-Ustikolina, voda u javnom vodovodu još nije za piće i može se koristiti kao tehnička. Snabdijevanje strujom je uredno.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, rijeka Trebižat na području općine Čapljina izlila se iz korita i poplavila sva polja u njenom slivu.

Na području Stoca, poplavljen je veći dio poljoprivredne površine na lokaciji Crnići–Gred, dok je na dio lokalne ceste također prodrla voda pa je neprohodan i u funkciji su alternativni pravci.

Na lokaciji Prenj, u nenaseljenom djelu Luke, rijeka Bregava potopila je oko šest hektara poljoprivrednog neobrađenog zemljišta.

Zbog rasta vodostaja Bregave, preporučeno je prokuhavanje vode za piće.

U Ljubuškom (Zapadnohercegovački kanton), vodu iz javnog vodovoda treba aprokuhavati prije upotrebe, kao i u Širokom Brijegu i Grudama.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je usljed obilnih padavina lagano zamućena voda na vodozahvatu izvorišta rijeke Radobolje na području Mostara. Prema dosadašnjim analizama, voda je mikrobiološki ispravna, ali je zbog njene boje i mutnoće preporučeno prokuhavanje prije upotrebe.

Snabdijevanje strujom u Zeničko-dobojskom kantonu je uredno, povremeni prekidi su u prigradskim i seoskim mjesnim zajednicama, a razlozi su ili pad dalekovoda, preopterećenje ili pad napojnog kabla na NN mreži, kao i pad stabla na napojni vod. Največi problemi su na području Zenice, Kaknja i općine Olovo.

U općini Donji Vakuf u Srednjobosanskom kantonu, u proteklih 12 sati nema struje u mjesnim zajednicama Šeherdžik i Oborci. Bez struje su i naselja Biokovine i Kokići u općini Jajce, kao i mjesne zajednice Vodovod, Šenkovići, Rankovići, Rostovo, Margetići i Ramljaci na području Novog Travnika, navodi se u današnjem izvještaju do 10 sati FUCZ-a.

