Klinički centri u Sarajevu, Tuzli i Mostaru dobili 45 miliona KM od Federalnog ministarstva finansija

Federalno ministarstvo finansija završilo je isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 45 miliona KM, namijenjenih za tri klinička centra na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Primatelji transfera su Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Sredstva su namijenjena za osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvalitete zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog područja Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova, zadovoljavanje zdravstvenih potreba pacijenata te osiguranje kontinuiranog pružanja sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite.

