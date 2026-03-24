Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik bogatija za novu opremu

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik od danas je bogatija za novu opremu, koja će značajno olakšati i unaprijediti svakodnevne zadatke. Naime, zahvaljujući sredstvima koje je Vlada TK dodijelila svim gradovima i općinama, pa tako i Srebreniku, za nabavku opreme za lakši rad vatrogasaca, Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik sada raspolaže novim potisnim vatrogasnim cijevima, visokotlačnim modulima, opremom za stabilizaciju vozila, novim naprtnjačama za gašenje šumskih požara, baterijske lampe…



Starješina PVJ Srebrenik, Muhamed Ibrić ističe izuzetno dobru saradnju s gradskom upravom, gradonačelnikom Adnanom Bjelićem i šefom Službe civilne zaštite Srebrenik Nerminom Jašarevićem, naglašavajući njihov doprinos u realizaciji ulaganja u vatrogastvo.

“Ulaganje u vatrogastvo nije trošak – to je ulaganje u sigurnost građana, bržu i efikasniju reakciju, te zaštitu života i imovine. Svaka nova sprava i svaki komad opreme znači korak više ka sigurnijem okruženju za sve nas.

Nastavljamo odgovorno i predano služiti našem gradu, spremni da odgovorimo na sve izazove”, poručuju iz Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik.