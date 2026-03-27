Osman Džiho s predstavom “U avliji” turneju počinje u Srebreniku

Predstava „U avliji“, koja širom regiona puni sale i publiku osvaja prepoznatljivim humorom i likom Osman Dzihe , nastavlja svoju uspješnu turneju u Bosni i Hercegovini.

Turneja počinje 29. marta u Domu kulture u Srebreniku.

Publika će u ovoj predstavi imati priliku uživati u prepoznatljivom humoru i brojnim imitacijama jednog od najpoznatijih regionalnih imitatora i humorista, Osmana Džihe, čiji lik već godinama izaziva salve smijeha gdje god se pojavi.

„U avliji“ je duhovita i prepoznatljiva priča o našem mentalitetu, komšiluku i svakodnevnim situacijama u kojima se mnogi mogu prepoznati, a publika je već na brojnim izvođenjima reagovala dugotrajnim aplauzima i smijehom.

Nakon čega slijedi Mostar, a potom i Sarajevo. U Bosanskom kulturnom centru Sarajevo predstava je zakazana za 1. april, gdje je zbog velikog interesovanja publike otvoren i drugi termin.

Veliko interesovanje publike potvrđeno je već u Mostaru, gdje je predstava zakazana za 30. mart u Narodnom pozorištu Mostar za dva sata rasprodana. Zbog toga je otvoren i novi termin, koji će biti odigran 2. aprila na istoj sceni.