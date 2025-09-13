Obilježeno 30.godina od osnivanja BZK Preporod Srebrenik

U Srebreniku je sinoć obilježeno 30.godina od osnivanja Bošnjačke zajednice kulture Srebrenik.

Na svečanoj akademiji održanoj ovim povodom referat o provedenim aktivnostima u prethodnih 30 godina rada i o značaju tog rada za lokalnu zajednicu podnio je Razim Slanjankić, predsjednik društva.

U muzičkom dijelu programa upriličen je koncert “Musica Bosnae”, solo pjesme za glas i klavir po motivima tradicije sevdalinke iz kompozitorske ostavštine Asima Horozića, jednog od najznačajnijih savremenih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih kompozitora, u izvedbi sopranistice Vedrane Šimić i klavirsku pratnju Milana Lucića.

Bošnjačka zajednica kulture temeljna je i najstarija organizacija kulture Bošnjaka, odnosno bošnjačka kulturna matica i svjetska kulturna zajednica bošnjačkog naroda, s tradicijom od 20. 2. 1903. godine, kad je osnovana pod imenom društva „Gajret”, s dr. Safvet-begom Bašagićem kao jednim od osnivača i prvim predsjednikom, zbog čega se dan osnivanja ovog društva obilježava kao Dan Bošnjačke zajednice kulture.