Vlada FBiH se zadužuje 400 miliona KM

Vlada FBiH planira zaduženje od 400 miliona KM kroz trezorske zapise i obveznice radi finansiranja Budžeta FBiH za 2026. godinu.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokrenula je novi ciklus zaduženja na domaćem finansijskom tržištu vrijedan ukupno 400 miliona KM, a sredstva će biti prikupljena kroz kombinaciju kratkoročnih trezorskih zapisa i dugoročnih obveznica.

Odluke su donesene na 287. hitnoj sjednici Vlade FBiH 20. februara ove godine i objavljene u Službenim novinama Federacije BiH, a cilj zaduženja je finansiranje obaveza predviđenih Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Polovina planiranog iznosa odnosi se na kratkoročno zaduženje putem trezorskih zapisa, ukupne vrijednosti 200 miliona KM. Najveći pojedinačni iznos, 120 miliona KM, bit će prikupljen emisijom šestomjesečnih zapisa, dok su dodatne emisije planirane u iznosima od po 40 miliona KM sa rokom dospijeća od devet, odnosno 12 mjeseci.

Riječ je o diskontnim vrijednosnim papirima koji se prodaju putem aukcija na Sarajevskoj berzi, a investitorima se na dan dospijeća isplaćuje nominalna vrijednost.

Drugi dio zaduženja odnosi se na dugoročnije obveznice, također u ukupnom iznosu od 200 miliona KM. Planirana je emisija trogodišnjih obveznica vrijednih 80 miliona KM, zatim petogodišnjih u iznosu od 50 miliona KM, sedmogodišnjih od 40 miliona KM te desetogodišnjih obveznica vrijednih 30 miliona KM. Obveznice nose fiksni kupon koji će biti utvrđen nakon provedene aukcije, uz polugodišnju isplatu kamate i jednokratnu isplatu glavnice po dospijeću.

Sve emisije bit će realizirane putem aukcijske platforme Sarajevske berze, dok će vrijednosni papiri biti registrovani kod Registra vrijednosnih papira FBiH. Vlada zadržava pravo da prihvati ponude u cijelosti ili djelimično, ali i da ih odbije.

Novim zaduženjem Federalna vlada nastavlja oslanjanje na domaće tržište kapitala kako bi osigurala likvidnost i stabilno finansiranje budžetskih potreba u narednoj godini.

