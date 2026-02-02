Vremenska prognoza za Srebrenik u narednih 15 dana

U narednih sedam dana očekuje se promjenjivo vrijeme. Nakon suhog i hladnog perioda do četvrtka, od petka dolazi do znatnog pogoršanja vremena s čestim i obilnim pljuskovima. Najkišovitiji dani bit će nedjelja i srijeda sa vrlo visokom vjerovatnoćom padavina. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je srijeda, 4. februara, kada se očekuje sunčano i suho vrijeme s maksimalnom temperaturom od 3°C. Imajte na umu da se od petka, 6. februara, aktivira upozorenje za obilne padavine koje će trajati do ponedjeljka, 9. februara.

U periodu od 15 dana, druga sedmica također će biti vlažna i hladna s gotovo svakodnevnim pljuskovima, posebno intenzivnim sredinom sedmice. Temperature će postepeno padati, s noćnim mrazevima prema kraju perioda. Za putovanje u region Srebrenika, najpovoljniji period za suhe aktivnosti na otvorenom biće prva tri dana ove prognoze (danas do četvrtka), prije nego što kišoviti period počne. Nakon toga, očekujte produženo razdoblje vlažnog vremena. Upozorenje za obilne padavine važi od petka, 6. februara do ponedjeljka, 9. februara, a postoji mogućnost novih upozorenja za drugu sedmicu zbog visokih količina kiše.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik