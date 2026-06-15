Od danas jeftinije autobuske karte u TK

Javni prevoz u TK od danas će se primjenjivati prema novom tarifnom sistemu, kojim se uvode jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama.

Vlada Tuzlanskog kantona ranije je usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena javnog linijskog prevoza putnika, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećivao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenijih općina.

Prema novom sistemu, mjesečna karta za radnike, nezaposlene, demobilisane borce, studente, srednjoškolce i osnovce iznosit će 88 KM za sve kantonalne linije, bez obzira na udaljenost. To znači da će putnici iz bilo kojeg dijela Tuzlanskog kantona za ove kategorije plaćati istu cijenu mjesečne karte.

Za povlaštene kategorije, među kojima su penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, te članovi porodica šehida i poginulih boraca, mjesečna karta iznosit će 30 KM.

Novim tarifama smanjuju se i cijene pojedinačnih karata. Pojedinačna karta na kantonalnim linijama iznosit će 2,5 KM, dok će karta na području administrativnog centra Tuzle koštati 1,5 KM, kako bi se uskladila sa cijenama gradskog prevoza.

Iz Vlade TK navode da je jedan od najvažnijih ciljeva bio da se javni prevoz učini dostupnijim svim stanovnicima kantona. Posebno je istaknuto da općine Kladanj i Čelić do sada nisu imale kantonalne linije, već su građani koristili skuplje federalne linije. Prema navodima predstavnika Vlade, mjesečne karte za ove relacije ranije su iznosile od 400 do 600 KM, dok će sada biti 88 KM.

Uveden je i jedinstveni tarifni sistem, što znači da cijena mjesečne karte više neće zavisiti od udaljenosti putnika od Tuzle ili drugih centara. Time se, kako je naglašeno, ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz.

Novim sistemom predviđene su i dodatne vrste karata, među kojima su vrijednosne, prenosive, personalizovane, polumjesečne, mjesečne, polugodišnje i godišnje karte. Za polugodišnje i godišnje karte predviđen je popust od 10 posto, kako bi se stimulisala njihova kupovina.

Za uspostavu novog sistema u budžetu je obezbijeđeno oko sedam miliona KM. Prethodno su provedene izmjene propisa, doneseni podzakonski akti i završene tenderske procedure.

Javni prevoz u TK ovim ulazi u novu fazu, a iz Vlade poručuju da će u narednom periodu biti važno popularizirati ovaj način prevoza kako bi sistem zaživio i dugoročno bio održiv.