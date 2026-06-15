Predložena mjera pritvora za Nedžmina Mustafića iz Živinica zbog sumnje na navođenje na prostituciju

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Živinicama stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Nedžmina Mustafića (32) iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo navođenje na prostituciju.

Postoji osnovana sumnja da je Mustafić u periodu od septembra 2025. do juna 2026. godine u kući koju je koristio u Živinicama, radi zarade i druge koristi, zloupotrebljavajući njenu tešku porodičnu i materijalnu situaciju, jednu žensku osobu poticao, prisiljavao i navodio na pružanje seksualnih usluga većem broju osoba.

Istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK i Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice su po nalogu Tužilaštva poduzeli potrebne operativne i istražne radnje, izvršili pretres osumnjičenog i pomenute lokacije, nakon čega je on lišen slobode. Osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Mustafića.

Istražne radnje u ovom predmetu su u toku.