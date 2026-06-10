Servisne informacije: TK bogatiji za 12 beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je krivično djelo “Nasilje u porodici”, a zabilježena su i 2 narušavanja Javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 79 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je tehničku intervenciju na dostavi vode u područnu O.Š. u Moranjcima.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, pet djevojčica i šest dječaka.. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada odvozi se po redovnom rasporedu.

Danas u Srebreniku jutro započinje svježe sa 15°C, a zatim slijedi brz porast temperature do toplih 30°C u poslijepodnevnim satima, uz slab vjetar. Od jutra do ranog poslijepodneva biće pretežno sunčano i suho, ali od 17 sati naglo raste rizik od pljuskova i grmljavine. Pažnja, na snazi je upozorenje za regiju Tuzla od 10. juna u periodu od 11:00 do 16:00 sati zbog lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Poslije 17 sati očekujte intenzivan pljusak, pa ako izlazite, ponesite kišobran i laganu jaknu.

Aktuelnu vrem,ensku prognozu pratite na vremenska prognoza za Srebrenik.