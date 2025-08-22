OGUS 2025: Sutra (subota ) Amoroso Duo u Srebreniku

U subotu, 23. augusta 2025. godine, s početkom u 20:00 sati, na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku nastupit će Amoroso Duo, kojeg čine violinistica Senka Slipac i akordeonista Vehbija Hodžić, studenti prestižnog Konzervatorija Santa Cecilia u Rimu.

Ovaj koncert dio je turneje kroz Bosnu i Hercegovinu koja obuhvata četiri grada – Tuzlu, Zenicu, Sarajevo i Srebrenik – a kojom Amoroso Duo nastoji približiti svoj repertoar široj publici i povezati se s ljubiteljima muzike u domovini.

Prvi zajednički koncert održali su u oktobru prošle godine u Zenici. Posebno značajan koncert imali su u julu ove godine u Rimu, gdje su svoj rad predstavili međunarodnoj publici, a upravo nakon tog iskustva odlučili su započeti ljetnu turneju po Bosni i Hercegovini. Njihov rad ove godine krunisan je i prvom apsolutnom nagradom na prestižnom takmičenju posvećenom Astoru Piazzolli u Trstu, što ih svrstava među najistaknutije mlade izvođače njegove muzike u regiji.

Program srebreničkog koncerta donosi raznovrstan izbor djela – od barokne elegancije Antonija Vivaldija i Carla Philippa Emanuela Bacha, preko klasične ljepote Franza Schuberta, do temperamentne virtuoznosti Pabla de Sarasatea i savremenog izraza Dražana Kosorića. Posebno mjesto zauzimaju i strastveni ritmovi argentinskog kompozitora Astora Piazzolle, uključujući Libertango, Oblivion, Primavera Porteña, Los Sueños i Fugata.

Ulaz na koncert je slobodan, a svi ljubitelji muzike su pozvani da provedu veče ispunjeno strastvenim melodijama i bogatstvom muzičkih epoha.