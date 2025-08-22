WhatsApp razvija funkciju za propuštene pozive

U julu se pojavila informacija da WhatsApp razvija funkciju koja bi korisnicima omogućila postavljanje podsjetnika za propuštene pozive, a sada je to i potvrđeno.

Razvoj ove funkcije slične govornoj pošti uočen je u beta verziji 2.25.23.21 WhatsAppa za Android.

Način na koji ovo funkcioniše je jednostavan. Ako uputite glasovni poziv nekome putem WhatsAppa i na njega se ne odgovori, aplikacija će prikazati prečicu “Record voice message” (Snimi glasovnu poruku) na ekranu pored dugmadi “Call again” (Pozovi ponovo) i “Cancel” (Otkaži). Međutim, opcija “Record voice message” (Snimi glasovnu poruku) će se također prikazati u chatu s tom osobom.

Ove dvije prečice će vam omogućiti da brzo pošaljete audio poruke osobi koja nije mogla odgovoriti na vaš poziv.

Naravno, imate i mogućnost da odvojeno snimite glasovnu poruku dodirom na ikonu spajalice u chatu, ali slanje glasovnih poruka pomoću ovih novih prečica trebalo bi da cijeli proces učini malo praktičnijim.

Ova funkcija trenutno je dostupna nekim beta testerima na Androidu, ali još uvijek se ne zna da li će i kada biti javno dostupna.