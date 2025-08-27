Srijeda, 27 Augusta, 2025
OGUS 2025: Večeras promocija knjiga Enesa Kujundžića

U sklopu manifestacije “OGUS 2025”, u organizaciji Udruženja žena “Diva” Srebrenik večeras će se održati promocija knjiga autora Enesa Kujundžića “Bosanska sofra” i “Rahićki uspomenar”. Promocija će se održati u 19:00 sati u Kino sali Doma kulture.
Knjige “Bosanska sofra” i “Rahićki uspomenar” svjedoče o bogatstvu tradicije, sjećanja i kulturnog naslijeđa, te donose toplinu priča koje čuvaju identitet i duh vremena.
Dobrodošli na druženje uz knjigu, razgovor i inspiraciju!

