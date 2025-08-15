OGUS 2025: Večeras tribina “Putokazi”

U okviru manifestacije OGUS 2025, JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik u saradnji s udruženjem “Škola debate” Srebrenik organizuje tribinu dr. sc. Amire Redžić, koja će se održati večeras u 19:00 sati u Plavoj sali JU Centra za kulturu i informisanje.

Dr. sc. Amira Redžić je profesorica bosanskog jezika i književnosti, novinarka, komunikolog i doktorica političkih nauka.

Obnašala je više državnih i parlamentarnih funkcija, a danas je šefica Odsjeka za kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Tribina “Putokazi” otvara teme koje nas dotiču na najdubljem nivou – o čovjeku, filozofiji, umjetnosti i religiji.

Ova večer donosi spoj mudrosti i duhovnosti, stvaralaštva i promišljanja o smislu života, vrijednostima i putokazima koji nas vode kroz izazove svakodnevice iz ugla žene koja je svoj profesionalni i životni put posvetila istini, kulturi i javnom dobru.

Dobro nam došli!

Ulaz slobodan