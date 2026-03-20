U Srebreniku upriličen zajednički bajramski prijem

U Srebreniku je upriličen već tradicionalni zajednički bajramski prijem u organizaciji Gradske uprave i Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik. Prijem je okupio predstavnike vjerskog, političkog, privrednog i društvenog života grada Srebrenik, pružajući priliku za zajedničko i svečano obilježavanje Bajrama.

Prigodnim riječima prisutnima su se obratili Glavni imam Medžlisa IZ Srebrenik, Refik ef. Hodžić, i gradonačelnik Srebrenika, Adnan Bjelić.

Njihove riječi istakle su važnost zajedništva, međusobnog poštovanja i solidarnosti u duhu bajramskog okupljanja.

Bajramski prijem simbolizira jedinstvo među svim članovima zajednice i potiče na daljnje jačanje veza među ljudima i institucijama u Srebreniku.