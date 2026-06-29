Osnivaču Američkog univerziteta u BiH Denisu Prciću tri godine zatvora

Sud je usvojio imovinskopravni zahtjev oštećenih studenata, te obavezao optuženog da svakom od njih nadoknadi uplaćeni iznos od 1.500 KM u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu, nepravosnažnu presudu kojom je Denis Prcić proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Kako je navedeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, Prcić je proglašen krivim da je u periodu od 1. marta do 15. novembra 2020. godine, kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini, prekoračio svoja službena ovlaštenja preuzimajući nadležnosti Upravnog odbora Univerziteta.

Prema presudi, samovoljno je povećao troškove školovanja studentima zahtijevajući da uplate po 1.500 KM na ime naknade za troškove reakreditacije Univerziteta, pri čemu studentima koji nisu izvršili uplatu nisu izdavane diplome.

Na taj način Američkom univerzitetu u BiH pribavljena je imovinska korist u iznosu od 63.000 KM, dok je 42 studenta koji su uplatili traženi iznos, pričinjena materijalna šteta u ukupnom iznosu od 63.000 KM. Istovremeno je, prema navodima presude, pokušano pribavljanje imovinske koristi od dodatnih 45.000 KM od još 30 studenata.

Sud je usvojio imovinskopravni zahtjev oštećenih studenata, te obavezao optuženog da svakom od njih nadoknadi uplaćeni iznos od 1.500 KM u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Istom presudom Prcić je oslobođen optužbe za krivično djelo prevara u privrednom poslovanju. Sud je zaključio da nije izvan razumne sumnje dokazano da je od jednog studenta iz Pakistana i njegovog oca protivpravno naplatio oko 18.000 KM za troškove reakreditacije i školarinu za postdiplomski studij, a da pritom nije osigurao izdavanje diplome prvog ciklusa niti izvršio povrat uplaćenih sredstava.

Presuda nije pravosnažna i protiv nje je dozvoljena žalba.