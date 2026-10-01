Vlada FBiH dala saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima RMU Zenica

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je juče na telefonskoj sjednici usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava, doznačenih putem Sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata RMU Zenica d.o.o. Zenica.

Donesenim zaključkom data je saglasnost da se povuče iznos od 6,2 miliona KM sa računa koji je otvoren u Intesa Sanpaolo Banci za sredstva koja će se doznačavati u skladu s potpisanim Sporazumom o zajmu. Sredstva će se direktno iz banke transferirati RMU Zenica d.o.o. Zenica, te biti utrošena za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar 2026. godine i dio operativnih troškova vezanih za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će o realizaciji, kao i stanju u RMU Zenica d.o.o. Zenica nakon isplaćenih plaća izvjestiti Vladu Federacije BiH.

Kako je, između ostalog, navedeno u Infomaciji, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata u 2025. i 2026. godini, te obezbjedilo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje RMU Zenica d.o.o. Zenica.

Također, predlagač ističe da su 29. januara 2026. godine Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) i Bosna i Hercegovina zaključili Sporazum o zajmu za finansiranje Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH, a 24. februara 2026. godine je zaključen Projektni sporazum između IBRD-a i Federacije BiH. Ovim sporazumom su definisani i uslovi za retroaktivno povlačenje sredstava, a u okviru predviđenih kategorija je prihvatljiv rashod za plate i operativne troškove.

Predlagač je obrazložio da je ovo neophodno kako bi se nastavili radovi na izvlačenju opreme iz RMU Zenica d.o.o. Zenica. U obrazloženju se podsjeća da u ovom rudniku nema proizvodnih djelatnosti, jer se nalazi u zatvaranju i sam ne može osigurati isplatu ovih plata, te da bi se realizacijom ovog zaključka ponovo nastavili radovi na izvlačenju opreme širokog čela, a što je u skladu sa Dopunskim rudarskim projektom izvlačenja opreme i zatvaranje jame Raspotočje RMU Zenica d.o.o. Zenica.