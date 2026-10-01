Početak oktobra u znaku Miholjskog ljeta: Pred nama su dani s ugodnim temperaturama.

U narednom periodu očekuje nas Miholjsko ljeto, koje će potrajati tokom većeg dijela prve dekade oktobra.

Pred nama je još dosta sunčanih, stabilnih i toplih jesenjih dana, saopćio je BHMETEO.ba.

– Jutra svježa, često i prohladna. Po kotlinama i duž riječnih tokova uz maglu, a po brdsko-planinskim mrazištima uz slabiji mraz lokalno. Dnevne temperature slične kao i ranijih dana.

Reklo bi se idealne i optimalne vremenske prilike. Suša ostaje problem – napisali su.

Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH

– U narednih desetak dana, do 12. oktobra izgledno je stabilno i uglavnom sunčano vrijeme, na jugu zemlje i razmjerno toplo. U centralnim i djelimično sjevernim područjima Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima svježe uz moguću maglu naročito u kotlinama i duž riječnih tokova – naveli su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Temperature će biti idelane za ovo doba godine.

– Minimalne temperature zraka varirat će između 5 i 10 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine od 13 do 18 stepeni Celzijusa.

Najviše dnevne temperature uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje od 24 do 28 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima sredinom naredne sedmice prognozira se naoblačenje koje će uvjetovati kišu.

Ne očekuju se veće količine padavina – saopćili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.