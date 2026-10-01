Gorivo sve skuplje, ali automobila na ulicama ne manjka. Litar dizela približava se granici od četiri marke, a benzin je već odavno iznad tri. Građani negoduju, ali rezervoari se i dalje pune.

Prosječne cijene goriva u našoj zemlji u januaru ove godine kretale su se u rasponu od 2,27 do 2,63 feninga po litru. Danas prosječna cijena dizela iznosi gotovo 3,79 KM, dok cijena benzina 3,35 feninga po litru.

I dok bilježimo rast cijena goriva, postavlja se pitanje koja je granica? Koliko su građani zapravo spremni dati novca za jedan litar goriva?

Ni visoke cijene goriva ne sprječavaju građane da toče gorivo kako su i navikli.

Cijena nafte na benzinskim pumpama u BiH odražava cijenu barela na svjetskom tržištu, navode stručnjaci.

IGOR GAVRAN, ekonomista

“Ne vidim nikakvog osnova da dođe do novih drastičnih cijena goriva. Određene korekcije su moguće, da cijene u narednom periodu budu nešto više nego danas, ali svakako ne da idu do estremnih granica kao što je 5 KM.”

ALMIR BEČAREVIĆ, stručnjak u oblasti energetike fono

“Po sadašnjim cijenama barela, teško je očekivati da će ići preko 5 KM, tako da građani u ovom trenutku ne bi trebali da strahuju od visokih cijena derivata.”

Ali, svaki porast cijene goriva ima direktan efekat na cjelokupnu ekonomiju.

IGOR ŽIVKO, profesor ekonomije

“Cijena goriva trenutno utječe na gospodarske aktivnosti, odnosno gospodarskog rasta. Konstantno prelivanje cijene goriva na cijene roba i usluga što, ugrožava životni standard potrošača i samnjuje kupovnu moć, te posebno pogađa neke sektore kao što je to transport.”

Iako cijene goriva određuju cijene i ostalih životnih potrepština i uslovljavaju odricanje, sudeći prema gužvama u saobraćaju, vožnje automobilom građani se teško odriču.

BHRT