Formirana Komisija 3×3 Košarkaškog saveza BiH

Odlukom Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, formirana je Komisija 3×3 u sastavu: Adis Mujezinović, Aleksandar Lazić i Teoman Alibegović.

Basket 3×3 je sve popularniji format košarkaškog nadmetanja koji je relativno brzo postao i olimpijski sport.

“Kako se u tom formatu bodovi prenose direktno sa igrača na reprezentaciju, nametnuo se zaključak da je Lazić logičan izbor za člana ekipe i Komisije. Kao dugogodišnji košarkaški reprezentativac BiH Aleksandar Lazić zaslužuje povjerenje Saveza i košarkaške javnosti u radu i formiranju nacionalne KSBiH 3×3 reprezentacije. KSBiH se obavezuje da će izvršiti uplatu kotizacije za Evropsko prvenstvo 2026. godine, a ostali troškovi će biti pokriveni od strane zainteresovanih sponzora koji su izrazili želju da budu dio ovog projekta”, navodi se u odluci Upravnog odbora.

Funkciju predsjednika Komisije 3×3 će obavljati Adis Mujezinović.

“Naš prvenstveni zadatak je da trasiramo put 3×3 reprezentaciji BiH do učešća na velikim takmičenjima kao što su Evropsko prvenstvo, ali i Olimpijske igre. Naravno, kroz naše aktivnosti cilj je i dodatno popularizirati ovaj sport u našoj zemlji. Što se takmičenja tiče, očekuje nas učešće u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, mi smo u grupi koja će se takmičiti 16. i 17. juna u Bukureštu. Dotad su planirana dva okupljanja i pripreme, koja planiramo realizovati uz pomoć naših sponzora. Potrudit ćemo se da na najbolji način predstavimo Bosnu i Hercegovinu te ostvarimo plasman na EP. Motivacije i ambicije nam sigurno ne nedostaje, formiranjem Komisije napravili smo prvi korak u građenju tima koji će biti respektabilan u evropskim i svjetskim okvirima”, ističe Mujezinović.