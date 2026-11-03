Nova pravila EU i naknada od 2 eura: BH Pošta privremeno obustavila dio pošiljaka

Nova pravila EU donose naknadu od dva eura po robnoj stavci. BH Pošta privremeno obustavila prijem komercijalnih pošiljaka za 26 članica EU.

Od 1. novembra 2026. godine počela je primjena novih pravila Evropske unije za robu kupljenu putem interneta koja stiže iz zemalja izvan EU. Uvedena je dodatna naknada za carinsku obradu od dva eura po deklarisanoj robnoj stavci, uz obavezno dostavljanje identifikatora proizvoda. Promjene su se odrazile i na pošiljaoce iz Bosne i Hercegovine: BH Pošta je od 2. novembra privremeno obustavila prijem određenih komercijalnih pošiljaka za 26 država članica.

Nova administrativna naknada predstavlja dodatni trošak uz privremenu carinu od tri eura za robu u pošiljkama vrijednosti do 150 eura, koja se na nivou EU primjenjuje od 1. jula ove godine. Time je ranije ukinuto carinsko oslobođenje za male pošiljke, dok novembarske promjene donose novu naknadu i dodatne zahtjeve za podatke o robi, javlja Akta.ba.

Dva eura po stavci, a ne nužno po paketu

Naknada za carinsku obradu ne obračunava se jednostavno po fizičkom paketu, nego po robnoj stavci u carinskoj deklaraciji. Zbog toga jedna pošiljka može biti opterećena s više naknada, zavisno od njenog sadržaja i načina deklarisanja.

Nizozemska carinska uprava navodi primjer paketa s dvije košulje, tri džempera i jednom kapom. Takav sadržaj prijavljuje se kroz tri deklaracijske stavke, pa naknada za obradu ukupno iznosi šest eura. Ova naknada primjenjuje se na internetske kupovine koje se iz zemalja izvan EU šalju direktno potrošačima u Uniji, uključujući pošiljke vrijednosti iznad 150 eura.

Za pošiljke do 150 eura na koje se primjenjuje privremena carina od tri eura, dvije obaveze mogu zajedno iznositi pet eura po odgovarajućoj robnoj stavci, uz pripadajući PDV. To, međutim, ne znači da će svaki paket imati isti dodatni trošak.

Prema objašnjenju irske porezne i carinske uprave, naknadu plaćaju prodavci ili kompanije uključene u dostavu i carinsko deklarisanje, ali je mogu prenijeti na kupca. Troškovi mogu biti naplaćeni prilikom kupovine ili prije isporuke, zavisno od načina poslovanja prodavca i dostavljača.

BH Pošta privremeno obustavila prijem komercijalnih pošiljaka

Za domaće kompanije koje robu šalju kupcima u EU neposredna posljedica novih zahtjeva jeste privremena obustava prijema komercijalnih pošiljaka preko BH Pošte.

U obavještenju objavljenom 30. oktobra ova kompanija navodi da se obustava od 2. novembra odnosi na pravna lica koja predaju pošiljke deklarisane kao prodaja robe. Kao razlog navedeni su kratak period za pripremu i potrebna tehnička prilagođavanja aplikacija za evidentiranje pošiljaka s robom.

Na objavljenom spisku odredišta nalaze se Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Holandija, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska. Hrvatska nije navedena na ovom spisku.

U obavještenju nije precizirano do kada će obustava trajati.

Prodavci moraju dostaviti identifikatore proizvoda

Dodatna promjena odnosi se na obavezno navođenje identifikatora proizvoda, odnosno PID oznaka, koje carinskim organima omogućavaju preciznije prepoznavanje i praćenje robe.

BH Pošta je pojasnila da su za komercijalne pošiljke koje pravno lice šalje fizičkom licu obavezni identifikator koji dodjeljuje prodavac, internetska platforma ili tržište, kao i nestandardni identifikator proizvođača ili dobavljača.

Ako proizvod ima standardni identifikator, poput GTIN, EAN, UPC ili ISBN oznake, potrebno je dostaviti i taj podatak. Za dodjeljivanje i dostavljanje odgovarajućih informacija odgovorna su pravna lica koja šalju robu, uključujući proizvođače i internetske platforme.

Pokloni do 45 eura izuzeti

Prema obavještenju BH Pošte, od novih pravila naplate izuzete su poštanske pošiljke koje fizičko lice šalje drugom fizičkom licu, vrijednosti do 45 eura, pod uslovom da su u carinskoj deklaraciji CN 22 ili CN 23 označene kao poklon.

Promjene su dio šire reforme carinskog sistema EU, usmjerene na bolju kontrolu rastućeg obima internetske trgovine, sigurnost proizvoda i ravnopravnije uslove za trgovce. Za kompanije iz BiH koje prodaju kupcima u EU to znači dodatne zahtjeve pri pripremi i deklarisanju pošiljaka, dok korisnici BH Pošte trebaju pratiti obavještenja o ponovnom uspostavljanju prijema komercijalnih pošiljaka za navedena odredišta.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209807/nova-pravila-eu-i-naknada-od-2-eura-bh-posta-privremeno-obustavila-dio-posiljaka