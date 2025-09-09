Utorak, 9 Septembra, 2025
Planska isklučenja električne energije u četvrtak, 11. septembra

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne nergije na području Grada Srebrenika u četvrtak 11. septembra u naseljima:
Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja. Struje neće biti od 08:30-15:30 sati.
U naseljima: Hrgovi Gornji, Ormanica, Vrela. Struje neće biti od 09:00-17:00 sati.

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

