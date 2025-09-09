Utorak, 9 Septembra, 2025
NaslovnicaSREBRENIKSERVISNE INFORMACIJE

Servisne informacije: U TK rođeno petnaest beba

By admin
0
56

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika nije bilo prijavljenih krivičnih djela, saobraćajnih nezgoda, a ni narušavanja javnog reda i mira. Evidentirano je oduzimanje vozila.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 73 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent prevezen je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U protekla 24 sata u porodilištu UKC-u Tuzla rođeno je 11 beba, sedam djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (utorak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Ormanica, Hrgovi Gornji i Vrela u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 30°C.

Prethodni članak
Vlada TK najavila: Penzionerima će biti isplaćena jednokratna pomoć od po 100 KM
Naredni članak
Planska isklučenja električne energije u četvrtak, 11. septembra
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a