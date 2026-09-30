UKC Tuzla: Uspješno izvedena 219. transplantacija matičnih ćelija hematopoeze

U Klinici za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze JZU UKC Tuzla uspješno je izvedena 219. transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Donor je bila pacijentova sestra sa 100% podudarnošću, a alogena transplantacija je urađena kod pacijenta oboljelog od T-prolimfocitne leukemije, što predstavlja rijedak i agresivan oblik maligniteta.

Prema riječima načelnice Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze i voditelja Tima za transplantaciju, prim. doc. dr. med. sc. Azre Jahić, T-prolimfocitna leukemija spada u hematološke bolesti sa veoma ograničenim terapijskim mogućnostima i alogena transplantacija je predstavljala jedinu potencijalno kurativnu terapijsku opciju.

“Alogena transplantacija nije izolovan medicinski postupak, već složen proces koji započinje mnogo prije samog dana transplantacije i nastavlja se mjesecima i godinama nakon nje. Uz hematologe i medicinske sestre i tehničare Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, Tim za transplantaciju UKC Tuzla čine transfuziolozi, klinički imunolozi, genetičari, mikrobiolozi, patolozi, radiolozi, radijacijski onkolozi, specijalisti medicinske biohemije, klinički farmakolozi i magistri farmacije bolničke apoteke. Svaki član tima ima jasno definisanu i nezamjenjivu ulogu”, istakla je načelnica Jahić.

Direktor JZU UKC Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, naglasio je strateški značaj ovog programa za cjelokupni zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine: “UKC Tuzla je dvije decenije jedini zdravstveni centar u Bosni i Hercegovini koji kontinuirano i samostalno provodi program alogene transplantacije. Današnji uspjeh je kruna zajedničkog rada, znanja i predanosti svih naših stručnjaka, ali i dokaz da je UKC Tuzla lider u oblasti transplantacijske medicine u BiH. Nastavićemo ulagati u opremu i kadar kako bismo ovaj program podigli na još viši nivo”, rekao je direktor Umihanić.

Alogena transplantacija izvedena 28. septembra 2026. godine potvrđuje značaj postojanja centra koji pacijentima sa najtežim i rijetkim hematološkim bolestima omogućava jedan od najsloženijih oblika savremenog hematološkog liječenja u vlastitoj zemlji. Kontinuitet programa od 2004. godine rezultat je zajedničkog znanja, iskustva i predanosti svih stručnjaka uključenih u transplantacijsko liječenje, sa zajedničkim ciljem – pružiti pacijentu najbolju moguću šansu za izlječenje, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.