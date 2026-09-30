Rang lista studenata koji su ispunili uslove za prijem u studentske domove

Univerzitet u Tuzli objavio je Konačnu rang listu studenata koji su zadovoljili kriterijume za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2026/27. godinu, koju možete pregledati na linku.

Inače, nova akademska 2026/2027. godina počinje sutra, 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi put sjesti u univerzitetske klupe.

Tim povodom čestitke je uputio rektor Amir Karić, koji je poručio studentima da razvijaju međusobno poštovanje, odgovornost, ljudski i akademski integritet i vjeru u vrijednost znanja i dobrog obrazovanja.