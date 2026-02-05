Po 1.000 KM za novorođenu djecu: koliko porodica je primilo podršku

Tokom 2025. godine u aplikaciju e-porodilja uneseno je više od 15.935 prijava, a aplikacija ostaje otvorena do 15. februara za prijavu djece rođene u 2025. godini. Do 15. februara bit će otvorena aplikacija e-porodilja za djecu rođenu u 2025. godini, nakon čega se očekuje puštanje u rad nove aplikacije.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da je danas pustilo naloge za isplatu jednokratne novčane podrške u iznosu od po 1.000 KM za ukupno 1.283 novorođene djece u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dodaju da je riječ o isplatama za djecu rođenu u 2025. godini, koje su realizirane putem aplikacije e-porodilja, kroz koju se vrši prijava i obrada zahtjeva za ovu podršku.

Trenutno je evidentirano još 842 prijave koje nisu obuhvaćene današnjom isplatom. Od tog broja, 215 prijava čeka verifikaciju, 196 prijava je vraćeno na dopunu dokumentacije, dok je 431 prijava registrovana bez daljih koraka. Prema informacijama administratora aplikacije, u ovom segmentu uglavnom se radi o zaostalim prijavama iz prethodnih godina ili o prijavama iz 2026. godine koje su podnesene bez stvarnog pravnog osnova – navode iz Ministarstva.

Dodaju da je tokom 2025. godine u aplikaciju e-porodilja uneseno više od 15.935 prijava, a aplikacija ostaje otvorena do 15. februara za prijavu djece rođene u 2025. godini. Nakon tog datuma aplikacija će biti zatvorena.

– Jednokratna podrška za novorođenčad dio je seta demografskih i socijalnih mjera kojima nastojimo pružiti konkretnu pomoć porodicama u Federaciji BiH. Pozivamo roditelje da do 15. februara završe prijave za djecu rođenu u 2025. godini te da prate zvanične informacije Ministarstva o narednim koracima i rokovima, kako nijedno dijete ne bi ostalo bez ove podrške – rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike blagovremeno će obavijestiti javnost o ponovnom otvaranju aplikacije za prijavu djece rođene u 2026. godini, nakon što se završe administrativne procedure i prilagodba aplikacije za ovu godinu, saopćeno je iz ovog ministarstva