Objavljen novi Zakon o fiskalizaciji transakcija FBiH, evo kada počinje primjena

Zakon će se početi primjenjivati tek nakon donošenja svih potrebnih podzakonskih akata, najkasnije do 31. augusta 2027. godine.

Zakon o fiskalizaciji transakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama FBiH i donosi jednu od najznačajnijih reformi poreskog sistema u posljednjih desetak godina. Ipak, važno je naglasiti da njegova primjena ne počinje odmah.

Zakon će se početi primjenjivati tek nakon donošenja svih potrebnih podzakonskih akata i uspostave tehničkih i administrativnih kapaciteta, a najkasnije u roku od 18 mjeseci od mjeseca u kojem je stupio na snagu, odnosno najkasnije do 31. augusta 2027. godine.

Kada je riječ o postojećim fiskalnim sistemima, zakon predviđa i dugi prelazni period. Korištenje “starih” fiskalnih uređaja bit će omogućeno još tri ili četiri godine od početka primjene zakona, što u praksi znači da će se oni moći koristiti do 31. augusta 2030. ili 31. augusta 2031. godine, zavisno od statusa obveznika i fiskalnog sistema koji je već u upotrebi.

Šta donosi novi zakon?

Novi zakon uvodi potpuno digitaliziran sistem fiskalizacije, čiji je cilj suzbijanje sive ekonomije i jačanje poreske discipline kroz prikupljanje podataka o transakcijama u realnom vremenu. Umjesto dosadašnjih klasičnih fiskalnih kasa, fokus se prebacuje na softverska rješenja i elektronsku razmjenu podataka sa Poreznom upravom.

Centralnu ulogu u novom sistemu ima Centralna platforma za fiskalizaciju (CPF), putem koje će se evidentirati fiskalni računi, e-fakture, otpremnice i narudžbenice, ali i omogućiti provjera računa putem QR koda. Platforma će automatski formirati knjige prodaje i nabavke, čime se dodatno smanjuje administrativno opterećenje za privrednike.

Zakon jasno razlikuje B2C, B2B i B2G transakcije, pri čemu se u poslovanju između privrednih subjekata i javnih institucija uvodi obavezna e-faktura, usklađena sa evropskim standardima. Fiskalizacija se više ne veže isključivo za gotovinsko plaćanje, već obuhvata i bezgotovinske i kombinovane transakcije.

Umjesto dosadašnjih klasičnih fiskalnih kasa, zakon uvodi elektronski sistem za evidentiranje transakcija (ESET) – softversko ili cloud rješenje putem kojeg se računi izdaju, digitalno potpisuju i u realnom vremenu dostavljaju Poreznoj upravi. ESET može biti instaliran na različitim uređajima, uključujući računare, tablete, mobilne telefone ili napredne kase, a njegov rad je povezan sa centralnom platformom Porezne uprave.​

Posebno su definirani slučajevi rada bez internet veze, privremeni prekidi rada sistema, kao i mogućnost korištenja offline režima uz naknadnu fiskalizaciju. Zakon predviđa i besplatnu aplikaciju Porezne uprave za određene kategorije obveznika, prvenstveno male poduzetnike koji nisu PDV obveznici.

Strožiji nadzor i kazne

Nadzor nad primjenom zakona vršit će Porezna uprava, uz značajno proširene kontrolne mehanizme. Za neizdavanje računa, korištenje neodobrenih sistema ili izbjegavanje fiskalizacije predviđene su visoke novčane kazne, ali i zabrana obavljanja djelatnosti, uključujući pečaćenje poslovnih prostora.

Iako zakon formalno stupa na snagu osam dana od objave, njegova stvarna primjena zavisi od podzakonskih akata koji tek slijede, što znači da će naredni period biti ključan za pripremu privrede, IT sektora i institucija za novu fazu fiskalizacije u Federaciji BiH.

Cijeli Zakon pročitajte OVDJE