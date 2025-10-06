Počinje čuveni vašar u Puračiću, najpoznatiji i najstariji narodni vašar u Bosni i Hercegovini, koji već više od stoljeća okuplja hiljade posjetilaca iz cijele zemlje i regiona. Ove godine održava se 162. izdanje manifestacije, od 12. do 14. oktobra 2025. godine u Puračiću kod Lukavca, a organizatori su pripremili sadržajniji i bogatiji program nego ikada ranije.

Vašar u Puračiću odavno je postao simbol tradicije, druženja i narodnog veselja. Ono što ga izdvaja od ostalih sličnih događaja jeste spoj starog i novog, dok se u čaršiji i dalje čuje pjesma i šargija, istovremeno se uvodi i nova dimenzija kroz prvi sajam poljoprivrede, koji će ove godine biti posebna atrakcija. Posjetioci će moći vidjeti najnoviju mehanizaciju i opremu, probati domaće proizvode, prisustvovati degustacijama i promotivnim aktivnostima koje povezuju tradiciju i savremenu poljoprivredu.

Vašar donosi i bogat kulturno-zabavni program koji će ispuniti tri dana manifestacije. U duhu tradicije, sve će započeti velikim uvodnim koncertom poznatog pjevača Osmana Hadžića, koji će nastupiti u četvrtak, 9. oktobra, u 20 sati na centralnom platou u Puračiću. Ulaz na koncert i na sve sadržaje vašara bit će besplatan, što je dodatni razlog da se posjeti ovo prepoznatljivo događanje.

Tokom trajanja vašara, ulice Puračića bit će ispunjene šarenilom tezgi, mirisima domaće hrane, tradicionalnim rukotvorinama i starim zanatima koji svjedoče o bogatoj kulturnoj baštini ovog kraja. Posjetioci svake godine dolaze ne samo iz Tuzlanskog kantona, nego i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i dijaspore, kako bi osjetili duh starog bosanskog vašara koji i danas živi istim žarom kao i prije više od 150 godina. RTV SLON