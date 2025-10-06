Sutra (utorak) koncert “Sevdah za mlade” u organizaciji BZK Srebrenik

Nakon svečane akademije i 17. festifala saza i sevdaha “Dr. Hašim Muharemović, Bošnjačka zajednica kulture, gradski odbor Srebrenik nastavlja manifestaciju obilježavanja 30 godina rada i djelovanja.

U utorak 07. oktobra u Domu kulture u Srebreniku, održaće se koncert “Sevdah za mlade” Fondacije “Sevdah” Sarajevo s početkom od 17:30 sati.

Učestvuju: Damir Galijašević, Zanin Berbić i Alma Subašić Omerović.

Pokrovitelj i domaćin koncerta je JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Ulaz je slobodan.