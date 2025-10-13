Počinju intenzivne ispekcijske kontrole u Federaciji

Federalna uprava za inspekcijske poslove danas počinje provođenje „Programa intenzivirane inspekcijske kontrole u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu oktobar – decembar 2025. godine“, koji će trajati do 19. decembra. Program se provodi s ciljem suzbijanja nezakonitih djelatnosti u različitim oblastima inspekcijskog nadzora.

U provođenju nadzora učestvovat će svih 11 federalnih inspektorata, s posebnim fokusom na oblasti zaštite zdravlja i okoliša, upravljanje otpadom, prijevoz pošiljki i brze pošte, zaštitu na radu, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, fiskalne sisteme, prometovanje drvnih sortimenata i ogrjevnog drveta, korištenje novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sigurnost hrane životinjskog porijekla, lovstvo, intelektualno vlasništvo, prijevoz putnika i roba, rudarstvo, posude pod pritiskom i tečna naftna goriva.

Pojačane aktivnosti provodit će se na području svih kantona Federacije BiH, uključujući i popodnevne sate te dane vikenda, uz učešće kantonalnih inspekcijskih organa u pojedinim oblastima nadzora.

Federalna uprava apeluje na sve privredne subjekte da svoje poslovanje usklade s važećim propisima kako bi izbjegli sankcije, te podsjeća građane da uočene nepravilnosti mogu prijaviti putem:

telefona 033/22 66 44 (dostupan 24 sata), e-mail adrese pisarnica@fuzip.gov.ba