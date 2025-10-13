Evropsko tužilaštvo potvrdilo: Tri bh. zvaničnika osumnjičena za korupciju na autoputu

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) u Veneciji (Italija) oglasilo se saopćenjem za javnost u kojem su naveli da je osumnjičilo šest osoba, uključujući tri bosanskohercegovačka javna zvaničnika.

Navode da se radi o navodnom prekograničnom korupcijom u građevinskom projektu Panevropskog autoputnog koridora, koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s BiH i Jadranskim morem.

– Istraga se odnosi na dionicu od 35 kilometara između Medakova i Poprikuša u BiH, koja je dio konsultantskog projekta vrijednog 4 miliona eura u okviru šire izgradnje autoputa vrijedne 340 miliona eura. Cjelokupni projekat finansira Evropska investiciona banka (EIB) sa 87 posto, a nacionalni budžet Bosne i Hercegovine sa preostalih 13 posto – navodi se, čime je potvrđeno pisanje portala Fokus.ba.

Kako se dodaje, istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulacije u procesu nabavke konsultantskih usluga vezanih za autoput, navodno favorizujući italijansku kompaniju sa sjedištem u Veroni.

Šta je pisalo u aktu Donate Patricie Coste

Podsjetimo, Fokus.ba je ranije objavio sadržaj akta Zamjenica evropskog tužioca Donata Patricia Costa u aktu odaslanom iz Ureda EPPO-a iz Venecije ističe da se spomenute osobe terete za kriminalne radnje koje se odnose na dodjelu ugovora za konsultantske usluge za nadzor nad radovima na dionici Ozimice – Poprikuše.

Kako su citirali, riječ je o obavijesti o optužnici u inostranstvu, a u kojoj je stajalo da se istraga vodi protiv direktora Autocesta FBiH Denisa Lasića, zatim Asmira Dževlana, izvršnog direktora Autocesta FBiH za projektiranje i građenje, te rukovoditeljice službe za nabavke ovog javnog preduzeća te Lasićeve savjetnice Katice Vranjković. Istragom je obuhvaćen i Erdal Trhulj, koji je konsultant na više projekata Autocesta FBiH.

U današnjem saopćenju se navodi da je istraga, koju su proveli karabinjeri u Veneciji, utvrdila da su tri javna zvaničnika bosanskog ugovornog tijela navodno poduzela koordinirane akcije kako bi osigurala ugovor za italijansku kompaniju.

– Sumnja se da su službenici zamijenili odbor za ocjenjivanje, preradili izvještaj o tehničkoj evaluaciji i naložili kompaniji da prilagodi svoj finansijski prijedlog kako bi dobila najviši rang. Navodno je to učinjeno u zamjenu za finansijske i druge koristi – kaže se u aktu.

U septembru 2024. godine, navodi se, izvršeni su pretresi ureda i prostorija italijanskih osumnjičenih radi prikupljanja dokaza.

Fokus 2024. godine otkrio aferu

– U 2025. godini, bliska saradnja s nadležnim pravosudnim i organima za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini omogućila je dodatna saslušanja i druge istražne mjere u Sarajevu, u koordinaciji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA). Nedavno su bosanski osumnjičeni obaviješteni o optužbama protiv njih i o svojim proceduralnim pravima – ističe se u saopćenju.

Podsjetimo, portal Fokus.ba u spomenutom istraživačkom tekstu iz prošle godine otkrio da je došlo do teške zloupotrebe odnosno zamjene ponude za posao nadzora, a koja je dovela do izbora, do tog momenta, drugorangiranog ponuđača!

Inače, nedugo nakon što je Fokus u julu prošle godine otkrio ovu aferu, rukovodstvo Autocesta FBiH poništilo je ovaj tender.

U maju ove godine Autoceste FBiH su u ponovljenom tenderu kao najboljeg ponuđača za nadzor nad izgradnjom dionice Poprikuše – Ozimice vrednovali tursku firmu Altinok. Fokus je objavio tekst o tome da je ovaj dokumentacija poslana na odobrenje Evropskoj investicijskoj banci.

U novembru 2023. godine, kako je danas saopćeno, EPPO i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (POBIH) zaključili su radni sporazum radi olakšavanja saradnje i razmjene informacija.

EPPO je nezavisno javno tužilaštvo Evropske unije. Odgovorno je za istragu, krivično gonjenje i izvođenje krivičnih djela protiv finansijskih interesa EU.