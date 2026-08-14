Pojačana podrška OS BiH u gašenju požara

Od danas je dodatno pojačana podrška ugroženom stanovništvu, angažovanjem novih resursa Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OS BiH) u borbi protiv požara.

U ranim jutarnjim satima helikopter OS BiH nastavio je aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjica.

Pored toga, po naredbi ministra odbrane BiH, od danas je angažovan još jedan helikopter OS BiH na gašenju požara na području Bosanskog Grahova, dok je 30 pripadnika OS BiH upućeno u općinu Nevesinje, gdje učestvuju u aktivnostima na gašenju požara.

Tokom jučerašnjeg dana, na konjičkom požarištu djelovala su dva helikoptera OS BiH.

Za ukupno 5,6 sati naleta izbačeno je 30 vedara vode, odnosno oko 23 tone, što je značajan doprinos u suzbijanju vatrene stihije.

Helikopterske posade OS BiH, uz nadljudske napore i maksimalnu predanost, nastavljaju pružati pomoć na ugroženim područjima, sa ciljem zaštite stanovništva i imovine.

Oružane snage BiH i u ovim izuzetno zahtjevnim okolnostima potvrđuju svoju stručnost, profesionalizam i spremnost da budu na raspolaganju svim građanima kojima je pomoć neophodna.

OS BiH će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku nadležnim institucijama i ugroženom stanovništvu širom Bosne i Hercegovine, u skladu sa potrebama i raspoloživim kapacitetima.