Polemika u Parlamentu FBiH: Mogu li primatelji vakcina protiv Covida darivati krv?

Predstavnički dom Parlamenta FBiH dao je saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2023. godinu gdje su utvrđeni ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 7.446.000 KM.

Poslanik SDA Eldar Čomor je tokom rasprave podsjetio kolege da smo na početku 2024, a da se raspravlja o planu iz 2023, dodajući da se o ovome moglo raspravljati i ranije.

– U budžetu FBiH za 2024, koji očekujem da bude usvojen do kraja marta, trebamo voditi računa i da intervenišemo po pitanju ove institucije i trebamo više pomoći Zavodu, kaže Čomor.

Admir Čavalić, poslanik SBiH ističe da se Zavodu treba dati podrška u kontekstu inovacija.

– Postoje tržišni principi koji podrazumijevaju da se motivišu svi davaoci krvi da dobiju neki novčani stimulans. Mislim da trebamo ići u tom pravcu. Opada broj donatora kojih će biti sve manje zbog biološkog sata i trebamo misliti šta dalje. Postoji tržišna vrijednost krvi. Ona nije besplatna, rekao je.

Poslanik DF-a Amir Ibrović kazao je kako bi Zavodu umjesto sedam dao 75 miliona KM.

– Po pitanju transfuziologije i doniranja krvi moramo se okrenuti tržišnom načinu prikupljanja, jer krvi nema dovoljno, kaže Ibrović te je upitao kako privatne klinike dolaze do zaliha krvi odnosno kako dobijaju potrebne doze za operacije?

Tokom rasprave je govorio o tome da su pojedine zemlje zapadne Evrope uvele zabranu, odnosno da krv ne mogu donirati osobe koje su primile određene vrste vakcina protiv Covida.

– Znači ti ljudi su isključeni iz mogućnosti da budu donatori krvi. Kakva su naša saznanja o tim slučajevima i šta nam je dalje činiti, upitao je Ibrović.

Prim. dr. Aida Đozo, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH je rekla da kao direktorica nema puno ingerencija u organizaciji ostalih transfuzijskih cenatara u FBiH, kojih je u FBiH ukupno jedanaest i svi se nalaze pri kliničkim centrima.

– Također, ja kao zdravstveni profesionalac ne smijem glasati za plaćeno davalaštvo krvi. Ne smijemo imati u primisli plaćeno davalaštvo. Osnovni postulat jeste da je davalaštvo krvi dobrovoljno, neplaćeno, anonimno. Krv kao dar nema cijenu i to je tako odavde do vječnosti. Ali, da bi se pretočila kao lijek, to iziskuje strogo kontrolirane procese i finansijska sredstva, potcrtala je Đozo uz napomenu da je u FBiH na godišnjem nivou potrebno 64 hiljada jedinica krvi te naglasila da Zavod ima potrebu za nabavkom transfuziobusa koji košta oko 600.000 KM.

Na pitanja na koje nije dala odgovor, među kojima je i ono koje se odnosi na primatelje vakcina protiv Covida – da li mogu darivati krv, poslanicima je sugerisala da ih upute u pisanoj formi i da će im odgovoriti.

Oslobođenje