Premijer Nikšić o ukidanju carine na naftu: Vjerujem da će to utjecati i na cijene drugih proizvoda

Nakon što je Vlada Federacije BiH prihvatila Inicijativu Federalnog ministarstva trgovine za privremeno ukidanje carine u visini od deset posto na uvoz nafte i naftnih derivata iz trećih zemalja (izvan EU, zemalja CEFTA i zemalja sa kojima BiH ima sporazume o posebnim odnosima, te zemlje kojima EU nije izrekla sankcije) u trajanju od 180 dana, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je kako će se na idućim sjednicama dogovoriti još protuinflacijskih mjera, a da je ova inicijativa jedna od takvih.

Inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uz prijedlog da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da pripremi izmjene Carinske tarife BiH na način da se za period od 180 dana propiše uvozna carinska stopa u visini od nula posto za naftu i naftne derivate, koji se uvoze iz trećih zemalja.

– Donijeli smo Inicijativu, koju šaljemo Vijeću ministara BiH, za ukidanje deset posto carine na naftne derivate koji dolaze iz trećih zemalja, izuzimajući one zemlje koje su pod sankcijama EU-a. Smatramo da bi time otvorili prostor za naftu iz SAD-a i drugih zemalja, koje bi onda ukidanjem tih carina bile jake konkurentne, čime bi se otvorio prostor za niveliranje cijena nafte i naftnih derivata. Vjerujemo da ćemo tako utjecati i na cijene drugih proizvoda i smanjiti inflacijski udar – izjavio je premijer Nikšić.

Federalni premijer podsjetio je i na jednu od ranijih odluka usvojenih na sjednici Vlade FBiH, kojom su kapaciteti naftnih terminala u Blažuju stavljeni na raspolaganje distributerima, te im je omogućeno besplatno skladištenje.

– To je podrška distributerima, a njihova podrška svim stanovnicima Federacije BiH je da osiguravaju da ne ostanemo bez goriva. Mi ne možemo utjecati na cijene nafte na globalnom tržištu, ali uz ograničenja marže dajemo svoj doprinos očuvanju standarda građana, potpuno svjesni činjenice u kakvom okruženju živimo – zaključio je premijer Nikšić, prenijela je Federalna novinska agencija.