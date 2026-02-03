Poslodavci i u ovoj godini mogu radnicima neoporezivo isplatiti do 300 KM mjesečno

Poslodavci u Federaciji BiH će i u narednom periodu moći isplatiti neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno za mjesece od januara do juna 2026. godine.

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog dopremijera FBiH i federalnog ministra financija Tonija Kraljevića, podržalo je danas Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. godini koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade Federacije BiH.

Navedena Uredba dio je niza mjera koje Vlada FBiH već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika.

„Cilj navedene mjere, koja je nastala kao produkt kontinuiranog dijaloga sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca, je pružanje dodatne financijske podrške zaposlenima budući da se primjenom iste otvara prostor za rast primanja“, kazao je dopremijer Kraljević za Fenu.

Dodaje kako sukladno ovom propisu poslodavac ne može primijeniti odredbe Uredbe na način da radniku umanji plaću koja mu je obračunata i isplaćena za mjesec novembar 2025. godine. Isplata pomoći zaposlenicima se može vršiti mjesečno za mjesec na koji se pomoć odnosi i to (tek po isteku tog mjeseca) u periodu od prvog dana narednog kalendarskog mjeseca, a najkasnije do zadnjeg dana narednog kalendarskog mjeseca.

Poslodavac je dužan, do 7. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi Izvješće o isplati pomoći. Porezna uprava će po prijemu navedenog Izvješća izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova za isplatu pomoći propisanih ovom uredbom.

Inače, ponovno donošenje Uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima uz smanjenje zbirne stope doprinosa, nakon gotovo dva desetljeća, kroz izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH pokazuje opredjeljenje Vlade FBiH za reforme u oblasti rada koje dovode do stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja i otvaranja novih radnih mjesta.

