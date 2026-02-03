Planska isključenja električne energije u srijedu i četvrtak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika sutra, srijeda (04.02.2025.) u naseljima Cage i Čekanići Donji. Struje neće biti u terminu od 09:00-15:00 sati.

U četvrtak, 05.02.2025. godine u naseljima Duboki Potok, Ljenobud i Ljenobud 3. Struje neće biti u terminu od 09:00-15:00 sati.