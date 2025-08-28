Servisne informacije: Planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica. Evidentirano je i lišenje slobode lica u alkoholisanom stanju.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 71 pregled i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta prevezena su u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri djevojčice i pet dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.08.2025.godine (četvrtak) na području Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 16:30 sati.

Dana 29.08.2025.godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima: Jošak, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac i Cerik u vremenu od 08:00 do 16:30 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i topao dan s maksimalnom temperaturom od 35°C. Na snazi je žuto upozorenje.