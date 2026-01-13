Srijeda, 14 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Predstavljali se kao policajci i prevarili staricu za 171.000 eura: Uhapšeni državljani BiH

By admin
0
137

Policijski službenici Policijske postaje Ston dovršili su kriminalističko istraživanje kojim su bila obuhvaćena dvojica državljana Republike Hrvatske u dobi od 35 i 47 godina koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Naime, 25. juna prošle godine oštećenu 72-godišnjakinju je na kućni telefon, sa skrivenog broja, nazvao jedan od osumnjičenih koji se lažno predstavio kao policijski službenik te joj rekao kako je potkradaju službenice banke. Uputio je da podigne sav novac koji ima na računu, nakon čega ga je morala predati policijskim službenicima u civilu koji će doći po novac na njezinu adresu u Orebiću, a novac će joj biti vraćen nakon dovršene istrage i nakon što na novčanice stave druge serijske brojeve.

Oštećena je, ne sumnjajući u istinitost navoda, u dva navrata podignula ukupni novčani iznos od 171.000,00 eura, koji novac je, prema telefonskim uputama, predala nepoznatoj muškoj osobi koja je došla na njenu kućnu adresu, odnosno drugom osumnjičenom muškarcu.

Nakon što joj novac nije vraćen, posumnjala je na prevaru i cijeli je slučaj prijavila policiji, priopćeno je iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.   

Policijski službenici su vrlo brzo, odnosno već 2. jula, uhitili mlađeg osumnjičenika, dok je drugi, temeljem raspisane potrage Policijske postaje Ston, uhićen u subotu, 10. januara, na MCGP Metković.

Prvoosumnjičeni je uz krivičnu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 5. jula prošle godine, dok je drugoosumnjičeni predan 11. januara, navodi se u saopćenju.

Prethodni članak
Predsjedništvo BiH podržalo prijedlog ministra Forte o digitalizaciji tovarnih listova
Naredni članak
Veća potražnja za peletom podigla cijenu na 690 KM po toni
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a