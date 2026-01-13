Predsjedništvo BiH podržalo prijedlog ministra Forte o digitalizaciji tovarnih listova

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Dodatnom protokolu uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni cestovni prijevoz tereta (CMR) o elektronskom tovarnom listu, čime se otvara put ka punoj digitalizaciji jednog od ključnih dokumenata u međunarodnom cestovnom prometu.

Pristupanjem ovom Protokolu Bosna i Hercegovina uvodi mogućnost korištenja elektronskog tovarnog lista (e-CMR), koji ima istu pravnu snagu kao papirni dokument. Ovaj sistem omogućava bržu obradu dokumenata i manje administrativne troškove, a u praksi za prijevoznike znači manje papirologije, brži prelazak granica i sigurnije upravljanje transportnom dokumentacijom u međunarodnom prometu.

Odluka predstavlja važan korak u procesu digitalizacije sektora prometa, unapređenju poslovanja domaćih prijevoznika i jačanju konkurentnosti BiH u međunarodnom prometu. Nakon što Dodatni protokol potpiše ministar vanjskih poslova BiH, slijedi njegova ratifikacija u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Pored ove, Predsjedništvo BiH je donijelo i odluke o davanju odobrenja za zaključivanje:

Sporazuma o koordinaciji između Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, Direktorata civilnog zrakoplovstva Republike Srbije i Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore i

Memoranduma o razumijevanju između nadležnih ministarstava za promet država Evropske unije i Zapadnog Balkana,

kao i odluke o:

pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s pružanjem usluga u zračnom prometu i

prihvatanju Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, saopštilo je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH.