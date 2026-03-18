Preko 2.000 NVO dobilo 46 miliona KM sa državnog i entitetskog nivoa.  Skoro 200 organizacija povezano sa politikom 

Sa državnog i entitetskih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini tokom 2024. godine podijeljeno oko 3100 grantova za 2052 nevladine organizacije ukupne vrijednosti 46 miliona maraka. To pokazuju podaci Transparency Internationala u BiH objavljeni na platformi Odgovorno.st koja mjeri transparentnost i odgovornost javnih institucija i sadrži podatke o pojedinačnim grantovima.

U brojnim slučajevima sredstva su dijeljena bez javnog poziva i jasno utvrđenih kriterija, što su jasno istakle revizorske institucije, a javni novac često se dijelio organizacijama koje su povezane sa politikom.

O tome dovoljno govori podatak da se 198 lica koja su bili na kandidatskim listama nalazi na čelu nevladinih organizacija koje su dobijale javni novac.

U nekim slučajevima radi se o javnim funkcionerima koji vođenjem udruženja finansiranih javnim sredstvima direktno krše važeće zakone o sukobu interesa. Posebno je sporno što su se pojedine NVO koje dobijaju javna sredstva direktno uključivala u političke aktivnosti i izborne kampanje što je zakonom jasno zabranjeno.

Sa državnog nivoa sredstava dijeljena bez javnog poziva

Prema podacima koji su od institucija dostavljeni Transparency Internationalu u BiH sa državnog nivoa u 2024. godini podijeljeno je oko 5,5 miliona KM a već tradicionalno najveći dio dijeli Ministarstvo civilnih poslova BiH. Ured za reviziju institucija godinama navodi da se ova sredstva sportskim, kulturnim i drugim udruženjima dijele bez javno objavljenog poziva, pa se ne može utvrditi po kojim kriterijima se dijeli javni novac. Revizori navode da prilikom dodjele sredstava nije osigurana transparentnost, te pravdanje i kontrola utroška sredstava nisu u potpunosti definisani ni sprovedeni na adekvatan način.

Indikatori platforme odgovorno.st koja obuhvataju zajednička istraživanja Transparency Internationala u BiH, udruženja “Zašto Ne” i Balkanske istraživačke mreže (BIRN) pokazuju da se indeks transparentnosti i otvorenosti podataka ovog ministarstva kontinuirano smanjuje u poslednje četiri godine.

Novac je dijelilo i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH a čelnik Udruženju građana „Ostanak i ekonomski razvoj“ Gornja Grapska koje je primilo 50.000 KM, prema medijskim navodima je u rodbinskim vezama sa ministrom Sevlidom Hurtićem. Takođe, već nekoliko godina novac sa državnog nivoa dobija udruga “13. Rujan Jajce” koja je pored sredstava Vijeća ministara dobijala i novac iz budžetske rezerve po odluci zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića. Član predsjedništva ove udruge je Ivo Šimunović inače je delegat HDZ-a u Domu naroda parlamenta FBiH.

TI BiH je već objavio brojne primjere sukoba interesa jer je javnim funkcionerima zabranjeno da vode udruženja koja se finansiraju javnim novcem ali loši zakoni i proizvoljna primjena ostavljaju prostor za ovakve pojave.

Problem korupcije i političkog uticaja dodjele javnih sredstava udruženjima građana prepoznat je strategijom borbe protiv korupcije BiH ali nizak nivo transparentnosti najvišeg državnog nivoa vlasti koji pokazuju podaci platforme Odgovorno.st, jasan je znak da domaće vlasti nikakve ozbiljne korake nisu poduzimale da smanje korupcijske rizike, ispoštuju revizorske preporuke i učine proces raspodjele javnog novca transparentnijim.

U RS najviše novca dobilo udruženje koje se uključilo u izbornu kampanju

Transparentnost podjele grantova nevladinim organizacijama još je manja na entitetskom nivou gdje se indeks otvorenosti podataka značajno smanjuje u institucijama koje dijele najveći iznos sredstava.

Vlada Republike Srpske kroz više ministarstava, prema podacima dostavljenim TI BiH-u, podijelila je oko 6,4 miliona KM. Najveći pojedinačni iznos finansiranja od svih organizacija dobilo je Udruženje penzionera Republike Srpske i to 710 000 KM. Predsjednik ovog udruženja Ratko Trifunović na tu poziciju je došao sa mjesta predsjednika aktiva penzionera SNSD-a.

U samoj izbornoj kampanji na vanrednim izborima za predsjednika Republike Srpske koji su održani krajem prošle godine, Trifunović je pozvao penzionere da na izborima podrže kandidata SNSD-a Sinišu Karana iako je po samom Zakonu o udruženjima i fondacijama RS jasno zabranjeno nevladinim organizacijama angažovanja u predizbornoj kampanji stranaka i kandidata.

Ovaj apsurd najbolje ilustruje razmjere političkog uticaja na organizacije koje primaju javna sredstva. Najviše novca dijeli Ministarstvo rada, i boračko invalidske zaštite RS koje po podacima platforme Odgovorno.rs značajno smanjuje indeks otvorenosti podataka. Tu treba napomenuti da uprkos tri sudske presude ovo ministarstvo i dalje nije dostavilo TIBIH-u podatke o nenamjenskom trošenju javnog novca od strane boračkih organizacija koje su dobijale sredstva prethodnih godina a trošila ih prema ocjeni revizora “na isplate plata i materijalnih troškova, a ne za realizaciju programskih aktivnosti i konkretnih projekta “ .

U FBIH novac se dijeli bez mjerljivih kriterija

Sa nivoa Federacije BiH, prema podacima dostavljenim TI BIH-u, podjeljeno je preko 24 miliona KM neprofitnim organizacijama. U reviziji izvršenja budžeta za tu godinu federalni revizori su upozorili nisu utvrđeni mjerljivi kriteriji za vrednovanje projekata u svrhu objektivnog bodovanja, niti je

definisana dokumentacija kojom bi se potvrdila ispunjenost kriterija kod raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Posebno je sporno što su dodatna sredstva za nevladine organizacije podjeljena iz budžetske rezerve bez primjene kriterija hitnosti gdje su federalni ministri po konstataciji revizora uzeli veća prava nego što su imali po zakonu. Istraživanja objavljena na platformi odgovorno.st pokazuju da značajan pad indeksa transparentnosti i otvorenosti podataka ključnih institucija koje dijele ova sredstva u FBiH a svako smanjenje transparentnosti otvara dodatni prostor za korupciju i zloupotrebe.

U poređenju sa visinom budžeta, ubjedljivo najveći procenat nevladinim organizacijama dijele vlasti Brčko Distrikta koje su TI BIH-u dostavile podatke o gotovo 10 miliona KM grantova izdvojenim u 2024. godini. Treba napomenuti da su Distrikt u ranijem periodu potresale brojne afere oko raspodjele ovog novca.

U poslednjem izvještaju za ured gradonačelnika, revizori Brčko distrikta pozvali su na uspostavu registra dodijeljenih donacija od Vlade i institucija Brčko distrikta BiH radi učinkovitije kontrole, analize i planiranja dodjele donacija.

Kako slični registri nisu uspostavljeni ni na višim nivoima vlasti koje dodjeljuju značajna sredstva, podaci TI BiH-a, BIRN-a i UG “Zašto NE” koji su objedinjeni na platformi odgovorno.st, predstavljaju jedan od rijetkih mehanizama koji omogućava praćenje i kontrolu dodjeljenih grantova nevladinim organizacijama u BiH.

Indeksi koje mjeri platforma pokazuju nizak nivo transparentnosti institucija i visok stepen političke kontrole nad finansiranjem civilnog sektora iz budžeta. Sredstva se dijele udruženjima koja često nemaju ni web stranicu, ne objavljuju izvještaje o radu, kao ni to u koje svrhe troše javna sredstva a sve su češći primjeri direktne zloupotrebe javnih sredstava u političke svrhe.

IZVOR:TRASPARENTNO.BA