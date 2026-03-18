“Nekako s proljeća”: Hoće li zahlađenje ugroziti procvale voćke?

Ono čega su se voćari pribojavali, nažalost se obistinilo. Voćke su počele da cvjetaju. U narednim danima slijedi cvetanje i ostalih vrsta, tako da će i ova godina, po svemu sudeći, biti teška za voćarstvo.

Da je neko polovinom februara pitao voćare kakva je godina, svi bi rekli – izuzetna! Dosta padavina, niskih jutarnjih temperatura, idealno za taj period godine. A, onda od 24. februara skoro ni kap kiše. Toplotna kupola koja se stacionirala nad Balkanom, naglo je podigla jutarnje i dnevne temperature, čak i više od 20 stepeni i voćke su ponovo, kao i prošle godine – prevarene.

Počelo cvjetanje

Jedina razlika je što će, ove godine, kako izgleda, ranije cvjetati u odnosu na prošlu. A, prošle je, početkom aprila, tačnije u noći 03./04. april, mraz oštetio voće u većini područja. Sad se definitivno može reći da ćemo i u godinama ispred nas, većinom imati sve raniji početak vegetacije.

Trenutno, voće je počelo da cvjeta u zapadnim krajevima, a u istočnim će, ako i ove sedmice budu visoke temperature, početi cvjetanje i jabučastog voća. Na zapadu, džanarika, breskva, kajsija, rane sorte trešanja, već su cvjetale. Kasnije sorte, kao i višnja, u fazi su mišjih ušiju. Kod šljiva, pupoljci su u fazi bijelog pupa, a na starijim stablima i ranim sortama, listovi su uveliko otvoreni.

Kod krušaka otvaraju se ljuspasti listići, junska ljepotica samo što nije počela da cvjeta, Abate Fetel blizu je potpunog otvaranja listića.

Kasnije voće krenulo s listanjem

Interesantno je i da je voće koje kasnije cvjeta, blizu te faze. Kod dunje su već otvoreni listići, poneki se počeo otvarati i kod jabuka, npr. na Greni Smitu, a i borovnica je blizu otvaranja listića.

Iako u zemljištu ima zaliha vode, bilo bi dobro da se, već sada, obavi navodnjavanje voćaka jer je voda potrebna za za faze listanja i cvjetanja. Na taj način hladiće se i zemljište što može pomoći u slučaju mraza.

Profesionalni voćari već su obavili tri do četiri prskanja u zasadima jabuka i krušaka, iako je suv period, ali i štetni insekti počeli su da se bude. Kruškina buva masovno polaže jaja.

Mraz prijeti

Kada je riječ o prognozi za naredni period, ove sedmice očekuje se blago zahlađenje praćeno kišom, ali jedan ili dva dana. Temperature bi trebalo da budu za nekoliko stepeni niže, što nije dovoljno da uspori vegetacija. U višim krajevima biće blizu nule, prognozira se i snijeg, ali, to i nije problem jer vegetacija kreće 15 do 20 dana kasnije, u odnosu na niže krajeve.

Za sada, nema najava da će biti jačeg mraza. U ovoj fazi, većina voćaka može da izdrži niske temperature i do -5 stepeni, ali, one koje su procvjetale, u opasnosti su, ako temperatura bude oko i ispod 2 stepena.

Jedina nada je da se cvjetanje završi prije mrazeva jer zima će se vratiti, ali, bilo bi dobro da se to desi nakon rasta plodića koje slijedi nakon opadanja cvjetnih latica. Ipak, male su šanse za to tako da je pred nama period neizvjesnosti sa ishodom koji niko ne može, sa sigurnošću, da predvidi.

